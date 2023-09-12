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Израильтян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха
12.09.2023 15:26 Алина Груднева

Израильтян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Министерство здравоохранения предупредило израильтян о высоком уровень загрязнения воздуха в центральной части страны.

"Загрязнение воздуха в центральном округе страны, включая Шарон, и к югу от Негева и Аравы, в остальных регионах уровень загрязнения варьируется от умеренного до высокого", - сообщает ведомство.

Министерство порекомендовало людям с чувствительным здоровьем, в том числе пациентам с заболеваниями сердца, легких, пожилым людям, детям и беременным женщинам, избегать тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе.

"Для населения в целом рекомендуется уменьшить интенсивную физическую активность на открытом воздухе", - порекомендовали в минздраве.
 

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