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Солдаты МАГАВа спасли олененка из неволи
13.03.2023 19:26 Ирина Демьянова

Солдаты МАГАВа спасли олененка из неволи

Израильская пограничная полиция в воскресенье, 12 марта, арестовала 33-летнего жителя Бир-Хададжи в Негеве, который незаконно держал в неволе оленя и поделился кадрами этого в социальных сетях.

МАГАВ провели обыск в доме подозреваемого и смогли найти оленя, которого содержали в ненадлежащих условиях.

Олень был отправлен для оказания соответствующей ветеринарной помощи, а подозреваемый был передан в Управление природы и парков для допроса.

Неясно, какой это был олень, но в заявлении пограничной полиции указано, что это охраняемый вид.

Это не единственный случай нанесения вреда охраняемым видам диких животных в Израиле.

Две недели назад возле мошавы Йонатан на Голанских высотах при загадочных обстоятельствах был найден мертвый стервятник, который расследует Управление природы и парков.

Стервятники в Израиле находятся под угрозой исчезновения, и были случаи, когда птиц находили убитыми в результате отравления.

 

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