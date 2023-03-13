Солдаты МАГАВа спасли олененка из неволи
Израильская пограничная полиция в воскресенье, 12 марта, арестовала 33-летнего жителя Бир-Хададжи в Негеве, который незаконно держал в неволе оленя и поделился кадрами этого в социальных сетях.
МАГАВ провели обыск в доме подозреваемого и смогли найти оленя, которого содержали в ненадлежащих условиях.
Олень был отправлен для оказания соответствующей ветеринарной помощи, а подозреваемый был передан в Управление природы и парков для допроса.
Неясно, какой это был олень, но в заявлении пограничной полиции указано, что это охраняемый вид.
Это не единственный случай нанесения вреда охраняемым видам диких животных в Израиле.
Две недели назад возле мошавы Йонатан на Голанских высотах при загадочных обстоятельствах был найден мертвый стервятник, который расследует Управление природы и парков.
Стервятники в Израиле находятся под угрозой исчезновения, и были случаи, когда птиц находили убитыми в результате отравления.