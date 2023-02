Израиль и США спорят о ложке возрастом 2700 лет, переданной палестинцам

Ложка из слоновой кости возрастом 2700 лет, переданная США палестинскому Министерству туризма и древностей, стала предметом спора с ультраправым правительством Израиля по поводу культурного наследия в Иудее и Самарии. Это был один из 180 украденных артефактов, приобретенных управляющим хедж-фондом миллиардером Майклом Стейнхардтом, которые он добровольно сдал в рамках соглашения, чтобы избежать судебного преследования.



Спор привлек внимание к политическим проблемам, связанным с археологией на Ближнем Востоке, где и израильтяне, и палестинцы используют исторические находки для обоснования своих претензий на землю. Американские официальные лица передали ложку Палестинской администрации, что, по словам Управления по делам Палестины Государственного департамента США, было “первым случаем такой репатриации” США палестинцам.



Министр наследия Израиля Амихай Элиягу приказал чиновникам проверить законность репатриации артефакта правительством США палестинцам.

Ложка стала единственным артефактом, когда-либо репатриированный палестинцам. Его возвращение произошло через несколько недель после прихода к власти нового правительства, считающего Иудею и Самарию библейским центром еврейского народа, неразрывно связанным с государством Израиль.



Офис Элияху заявил на прошлой неделе, что законность репатриации “рассматривается офицером штаба археологии с юрисконсультом, который рассмотрит все аспекты этого вопроса, включая соглашения Осло, которые подписали США”.



“Мы имеем право получить любой артефакт, который был незаконно доставлен из Палестины”, – сказал Джихад Яссин, генеральный директор отдела раскопок и музеев в Министерстве туризма и древностей Палестины. “Каждый артефакт рассказывает историю из истории этой земли”.



Этот случай подчеркивает, как археология и культурное наследие переплетаются с конкурирующими претензиями израильтян и палестинцев в многолетнем конфликте.

