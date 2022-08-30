



Истребители ВВС Британии перебрасывают в гражданские аэропорты

Впервые за 80 лет истребители ВВС Британии перебрасывают в гражданские аэропорты. Об этом пишет Daily Express.



Впервые с момента объявления Британией войны Германии в 1939 году Королевские ВВС разрабатывают планы по рассредоточению истребителей в разных частях страны для быстрого реагирования на прямые атаки на их базы.



Истребители Eurofighter Typhoon, базирующиеся в Морае, защищают северный сектор Великобритании, а истребители Coningsby в Линкольншире - южный сектор. Однако другие боевые истребители и более крупные самолеты также будут перебазироваться во время "неизбежного кризиса".



Королевские ВВС также будут обеспечивать региональные аэропорты достаточным количеством топлива и материалов, чтобы истребители могли приземляться там и проводить быстрые "оперативные развороты", прежде чем снова взлетать.



