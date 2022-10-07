



Иранские медики: Махса Амини умерла не от побоев

Иранское медицинское заключение утверждает, что молодая девушка Махса Амини умерла от болезни, а не от побоев после задержания "полицией нравов". Напомним, что гибель Амини вызвала массовые протесты по всему Ирану.



Судебно-медицинская организация заявила, что "смерть Махсы Амини не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела". Об этом сообщает Times of Israel.



Тот же источник утверждает, что смерть девушки была связана с "операцией по поводу опухоли головного мозга в возрасте восьми лет".