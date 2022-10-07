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Иранские медики: Махса Амини умерла не от побоев
07.10.2022 15:24 Ольга Белозерова

Иранские медики: Махса Амини умерла не от побоев

Иранское медицинское заключение утверждает, что молодая девушка Махса Амини умерла от болезни, а не от побоев после задержания "полицией нравов". Напомним, что гибель Амини вызвала массовые протесты по всему Ирану. 

Судебно-медицинская организация заявила, что "смерть Махсы Амини не была вызвана ударами по голове и жизненно важным органам и конечностям тела". Об этом сообщает Times of Israel.

Тот же источник утверждает, что смерть девушки была связана с "операцией по поводу опухоли головного мозга в возрасте восьми лет". 

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