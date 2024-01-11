



Иран: захват судна в Оманском заливе был "законным"

В миссии Ирана при ООН объявили, будто захват нефтяного танкера в Оманском заливе был "законным".



В комментарии агентству Associated Press было сказано, мол, на это было выдано распоряжение суда.



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"Задержание нефтяного танкера иранскими военно-морскими силами является, скорее, законным мероприятием, санкционированным постановлением суда", - сказано в заявлении.



Утверждается, что судно якобы перевозило иранскую нефть. В Тегеране захват танкера назвали "наиболее разумным подходом к решению этого вопроса".



По данным Empire Navigation, которая ранее потеряла связь с членами экипажа судна, на борту которого были 18 филиппинцев и один грек, у компании нет никаких сведений о постановлении суда.