



Иран объявил об аресте местных "агентов", работающих на Моссад

Иранские силовики арестовали членов шести ячеек, якобы работающих на Моссад.



Об этом 10 января сообщило министерство разведки Исламской Республики.



По данным ведомства, правоохранители 23 предполагаемых "боевика", 13 из которых были арестованы.



Утверждается, что сеть команд возглавляет человек под псевдонимом "Сайрус". Он проживает в европейской стране и контактирует со своими агентами в Иране через Instagram и WhatsApp.



В Иране обвинили Моссад в попытках "воспользоваться" массовыми протестами, охватившими страну, для убийства военного чиновника и проведения нескольких "диверсионных операций" в крупных городах. Также в министерстве добавили, будто члены ячеек пыталась переправить "крупногабаритную взрывчатку" с южного побережья Ирана.