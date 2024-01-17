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Иран нанес удары по территории Пакистана
17.01.2024 10:41 Аркадий Бочаровский

Иран нанес удары по территории Пакистана

Как сообщают государственные СМИ,две базы белуджской боевой группировки Джаиш аль-Адл в Пакистане подверглись обстрелу иранскими ракетами.

Это произошло на следующий день после того, как элитные силы КСИР нанесли ракетные удары по целям в Ираке и Сирии.

Ранее боевики Джаиш аль-Адл совершали нападения на иранские силы безопасности в приграничных районах с Пакистаном.

"Эти базы были поражены и уничтожены ракетами и беспилотными летательными аппаратами", - сообщают иранские государственные средства массовой информации, не вдаваясь в подробности.

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