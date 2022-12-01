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Инциденты с бомбами в Испании: проверяется посольство США в Мадриде
01.12.2022 16:16 Алина Груднева

Инциденты с бомбами в Испании: проверяется посольство США в Мадриде

 

В посольстве США в Мадриде обнаружен подозрительный пакет, в котором может оказаться бомба.
 
На месте происшествия работает полиция и саперы.
 
По словам правоохранителей, другие взрывные устройства, спрятанные в почтовых посылках, были отправлены за последние два дня министерству обороны Испании, сателлитному центру ЕС и оружейному заводу, который производит гранаты, отправляемые в Украину.
 
Ранее также сообщалось, что бомбу нашли на авиабазе в Испании.

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