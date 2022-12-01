



Инциденты с бомбами в Испании: проверяется посольство США в Мадриде

В посольстве США в Мадриде обнаружен подозрительный пакет, в котором может оказаться бомба.

На месте происшествия работает полиция и саперы.

По словам правоохранителей, другие взрывные устройства, спрятанные в почтовых посылках, были отправлены за последние два дня министерству обороны Испании, сателлитному центру ЕС и оружейному заводу, который производит гранаты, отправляемые в Украину.