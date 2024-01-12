Хути раскрыли данные о погибших и раненых в результате ударов по Йемену
Йеменские хути раскрыли информацию о количестве погибших и раненых в результате ударов, нанесенных по их объектам Соединенными Штатами и Великобританией.
По словам представителя поддерживаемой Ираном группировки, пятеро боевиков были ликвидированы.
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По предварительной информации, еще шестеро получили ранения.
Ранее йеменские хути назвали ночные удары по их объектам "терроризмом" и пригрозили "ответом". Поддерживаемая Ираном группировка объявила, что не намерена прекращать атаки на корабли в Красном море.