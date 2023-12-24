Хути пожаловались: США открыли огонь по нашему самолету
Йеменские хути пожаловались на обстрел со стороны американских военных.
По данным поддерживаемой Ираном группировки, США обстреляли военный патрульный самолет в Красном море.
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Напомним, что хути участили нападения на проходящие в этом море военные и гражданские корабли.
США на фоне угрозе судоходству создали группу оперативного реагирования, к которой присоединились более 20 стран.