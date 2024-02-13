



Хуситы внезапно заговорили о "настоящей победе"

Йеменские хуситы похвастались своими "успехами" в Красном море, комментируя продолжающиеся атаки на корабли.



С соответствующим заявлением выступил лидер поддерживаемой Ираном группировки Абдул-Малик аль-Хуси.



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"В течение последней недели мы не позволили всем кораблям, связанным с Израилем, пройти через Красное море. Это настоящая победа", - сказал он.



Ранее хуситы атаковали грузовое судно Star Iris под флагом Маршалловых островов, которое шло транзитом по Красному морю и перевозило кукурузу из Бразилии в Иран.