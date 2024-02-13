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Хуситы атаковали грузовое судно с зерном: есть попадания
13.02.2024 15:18 Алина Груднева

Хуситы атаковали грузовое судно с зерном: есть попадания

Йеменские хуситы атаковали очередное грузовое судно в Баб-эль-Мандебском проливе.

Об этом сообщает Центральное командование США.

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"В ночь на 12 февраля, поддерживаемые Ираном боевики выпустили две ракеты из контролируемых хуситами районов Йемена в сторону Баб-эль-Мандебского пролива. Обе ракеты были запущены в сторону Star Iris, грузового судна под флагом Маршалловых островов, которое шло транзитом по Красному морю и перевозило кукурузу из Бразилии", - сообщили в CENTCOM.

Уточняется, что судно получило незначительные повреждения. К счастью, среди членов экипажа обошлось без пострадавших.

"Следует отметить, что пунктом назначения судна Star Iris является Бендер-Хомейни, Иран", - пояснили в США.

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