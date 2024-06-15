



Хуситы нашли союзников в лице суннистской группировкой из Сомали

Йеменские хуситы начали сотрудничать с суннистской военнизированной группировкой Al-Shabaab, которая базируется в Сомали.



Об этом сообщает газета Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что хуситы и Al-Shabaab объединились на фоне продолжающихся атак поддерживаемой Ираном группировки на корабли в Красном море.



В США считают, что действия хуситов, вероятно, являются результатом желания группировки обрести больше союзников.