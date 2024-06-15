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Хуситы нашли союзников в лице суннистской группировкой из Сомали
15.06.2024 21:28 Алина Груднева

Хуситы нашли союзников в лице суннистской группировкой из Сомали

Йеменские хуситы начали сотрудничать с суннистской военнизированной группировкой Al-Shabaab, которая базируется в Сомали.

Об этом сообщает газета Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

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Уточняется, что хуситы и Al-Shabaab объединились на фоне продолжающихся атак поддерживаемой Ираном группировки на корабли в Красном море.

В США считают, что действия хуситов, вероятно, являются результатом желания группировки обрести больше союзников.

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