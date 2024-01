Хуситы атаковали греческий танкер: момент удара попал на видео

Йеменские хуситы атаковали греческий танкер Zography.



Соответствующий момент удара по судну попал на видео.



Речь идет о нападении, которое было совершено хуситами пару дней назад. Судно получило повреждения.



🔥Footage from the Greek merchant ship Zography, which was hit by a Houthi missile 3 days ago⚡️🔥 pic.twitter.com/5TvDoyB9cf