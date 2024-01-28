



Горнодобывающие гиганты выплатят $9,7 млрд за катастрофу на плотине в Бразилии

Федеральный судья в Бразилии обязал горнодобывающие компании BHP, Vale и их совместное предприятие по добыче железной руды Samarco выплатить 47,6 млрд реалов ($9,67 млрд) в качестве компенсации за прорыв плотины в 2015 году.



Обрушение плотины Фундао на юго-востоке страны вызвало гигантский оползень, в результате которого погибли 19 человек.



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Кроме того, он сильно загрязнил реку Риу-Досе, поставив под угрозу водный путь до ее выхода в Атлантический океан.



Не сразу стало ясно, какую сумму должна выплатить каждая компания.



Судья Винисиус Кобуччи заявил, что компании несут ответственность за "моральный ущерб", или нематериальный вред, такой как эмоциональные страдания, понесенные теми, кто пострадал в результате инцидента.



Он добавил, что деньги, которые будут скорректированы с учетом инфляции с 2015 года, будут помещены в государственный фонд и использованы для проектов и инициатив в районе, пострадавшем от обрушения плотины.

