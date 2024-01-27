



Глава ГУР о падении Ил-76 в РФ: до сих пор ничего не понятно

Ситуация с падением самолета Ил-76 в России до сих пор остается непонятной.



Такое заявление в эфире телемарафона сделал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.



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"К сожалению, нужно констатировать, что там произошло - до конца не может ответить ни одна сторона", - отметил он.



По словам Буданова, Россия по очевидной причине обвиняет Украину, но не подкрепляет фактами.



"Это прежде всего то, что они не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть ситуация непонятна до конца. Она же должна была бы показывать это на весь мир. Но трупов нет, ничего нет", - подчеркнул он.