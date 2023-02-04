



Гибралтар обвиняет Испанию в "грубом нарушении суверенитета"

Гибралтар в пятницу обвинил Испанию в "грубом нарушении британского суверенитета" после того, как двое таможенников проникли на британскую территорию во время операции по борьбе с контрабандой.



По сообщениям испанских СМИ, рано утром в четверг двое испанских таможенников получили ранения на пляже Гибралтара во время погони за подозреваемыми в контрабанде табака.



В пятничном заявлении главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сказал: "Доказательства, связанные с этим инцидентом, свидетельствуют о грубом нарушении британского суверенитета и, возможно, о самом серьезном и опасном инциденте за многие годы".



Он сказал, что Гибралтару необходимо расследовать факты, прежде чем принимать решение о том, какой дипломатический ответ предпринять, но добавил, что "события указывают на то, что действия испанских официальных лиц недопустимы".



В заявлении правительства Гибралтара говорится, что правительства Гибралтара и Соединенного Королевства считают, что события "потребуют тщательного рассмотрения характера и уровня дипломатического реагирования".



Если подтвердится, что испанские официальные лица стреляли из табельного оружия на территории Гибралтара, это будет "очень серьезным нарушением закона, а также безрассудством и опасностью", добавил он.



Министерство иностранных дел Испании в пятницу осудило нападение на таможенников, получивших "серьезные травмы", и заявило, что "категорически отвергает условия" заявления, опубликованного Гибралтаром, "а также утверждения о предполагаемом британском суверенитете над территорией и водами Гибралтара".



Инцидент произошел, когда Великобритания и Гибралтар пытаются заключить договор, чтобы урегулировать статус Гибралтара после Brexit и контроль границы с Испанией.



Это было предметом разногласий после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году. Полуостров был исключен из соглашения о выходе, достигнутого между Великобританией и ЕС.



Испания уступила скалистый аванпост в устье Средиземного моря Великобритании в 1713 году, но уже давно требует его возвращения. В 2002 году 99% избирателей Гибралтара отвергли идею разделения суверенитета между Великобританией и Испанией.

