



Испания близка к соглашению Великобританией по Гибралтару

Министр иностранных дел Испании заявил во вторник, что Мадрид и Лондон приближаются к соглашению по окончательноve решению по урегулированию статуса Гибралтара после Brexit. Об этом сообщает Reuters.



Статус Гибралтара и стратегия охраны границы с Испанией, были предметом разногласий после того, как Великобритания в 2016 году проголосовала за выход из Европейского Союза. Гибралтар был исключен из соглашения о выходе, достигнутого между Великобританией и ЕС.



“Я вижу конструктивный настрой британской стороны в соглашении, касающемся Гибралтара”, – заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью агентству в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.



Испания, Великобритания и Европейский союз договорились 31 декабря 2020 года, за несколько часов до полного выхода Великобритании из блока, что Гибралтар временно останется частью соглашений ЕС, таких как Шенгенская зона, а Испания будет контролировать порт и аэропорт в ожидании окончательного решения.



В конце 2022 года Европейская комиссия и Испания направили Великобритании предложение оставить сухопутную границу Гибралтара с Испанией открытой и обеспечить свободный поток людей между Испанией и анклавом.



“Я думаю, что мы очень близки к соглашению. Из встреч, которые я провел с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, я вижу, что мы оба хотим соглашения и действительно работаем над ним”, – добавил Альбарес, не называя предварительных сроков.



“Мой опыт с Brexit показывает, что ни один график никогда не соблюдался”, – заключил министр.



Испания уступила аванпост в устье Средиземного моря Великобритании в 1713 году, но уже давно требует его возвращения. В 2002 году 99% избирателей Гибралтара отвергли идею разделения суверенитета Великобритании с Испанией.