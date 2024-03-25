



Еще одна страна экстренно усилила меры безопасности из-за угрозы терактов

Италия следом за Францией решила экстренно усилить меры безопасности после того, как в подмосковном "Крокус Сити Холле" был совершен теракт, за который ответственность на себя взял ИГИЛ.



По данным информационного агентства АР, соответствующее решение было принято на заседании Совета нацбезопасности страны.



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В частности, решено усилить меры безопасности во время Страстной недели перед Пасхой. В Италии будут усилены наблюдение и проверки. Особое внимание будет уделано местам скопления и транзита людей, а также чувствительным объектам.



Ранее уровень террористической угрозы был поднят до наивысшего во Франции. Западные спецслужбы опасаются, что спящие в Европе ячейки ИГИЛ могут активизироваться.

