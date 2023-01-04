



Джереми Реннер опубликовал первое селфи из больницы

Актер Джереми Реннер, сыгравший Соколиного Глаза в фильмах Marvel "Мстители" и госпитализированный после травмы во время уборки снега, сообщил в Instagram, что идет на поправку и поблагодарил своих поклонников за их пожелания. Актер опубликовал селфи со своей больничной койки в Неваде.



Агент Реннера и местные чиновники заявили в понедельник , что он находится в критическом, но стабильном состоянии после аварии в первый день Нового года.



На брифинге для СМИ во вторник шериф округа Уошо Дарин Балаам сказал, что Реннер был сбит снегоуборочной машиной, которая покатилась сама по себе после того, как актер использовал ее, чтобы выкопать свою машину из снега. Реннер попытался остановить машину весом почти 6,5 тонн и запрыгнуть на водительское сиденье. В результате неудачной попытки актер был сбит снегоуборщиком и получил тупую травму груди и ортопедические травмы.