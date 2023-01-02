



Состояние критическое: Актер Джереми Реннер пострадал при уборке снега

Американский актер Джереми Реннер был тяжело травмирован в результате несчастного случая при уборке снега.



Как сообщает The Guardian, актер находится в критическом, но стабильном состоянии.



"Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями, во время уборки снега ", - заявил представитель актера.



51-летний актер был номинирован на две премии "Оскар" за роли в фильмах "Повелитель бури" и "Город". Он стал известен благодаря роли супергероя Клинта Бартона, также известного как Соколиный Глаз, в фильмах Marvel, а также по роли во франшизе "Миссия невыполнима".