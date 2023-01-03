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Двум иранским подросткам грозит смертная казнь
03.01.2023 08:09 Алина Груднева

Двум иранским подросткам грозит смертная казнь

В Иране за участие в масштабных акциях протеста двум подросткам грозит смертная казнь.

По данным AFP, они были приговорены к повешению за участие в демонстрациях против режима.

По словам правозащитников, 18-летний Мехди Мохаммадифард получил один смертный приговор по обвинению в поджоге киоска дорожной полиции в городе Ноушехр, а второй - за "вражду против Аллаха". 

По словам директора правозащитной группы IHR Махмуда Амири-Могаддама, Мохаммадифард оказался самым молодым человеком, приговоренным к смертной казни за участие в протестах.

По данным Mizan Online, еще один смертный приговор оставлен в силе в декабре Верховным судом другому подростку, Мохаммаду Борогани.

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