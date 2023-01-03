



Двум иранским подросткам грозит смертная казнь

В Иране за участие в масштабных акциях протеста двум подросткам грозит смертная казнь.



По данным AFP, они были приговорены к повешению за участие в демонстрациях против режима.



По словам правозащитников, 18-летний Мехди Мохаммадифард получил один смертный приговор по обвинению в поджоге киоска дорожной полиции в городе Ноушехр, а второй - за "вражду против Аллаха".



По словам директора правозащитной группы IHR Махмуда Амири-Могаддама, Мохаммадифард оказался самым молодым человеком, приговоренным к смертной казни за участие в протестах.



По данным Mizan Online, еще один смертный приговор оставлен в силе в декабре Верховным судом другому подростку, Мохаммаду Борогани.