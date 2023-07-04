



Девять израильтян арестованы в Турции за домогательства к стюардессе



Девять израильтян были арестованы в аэропорту Стамбула по подозрению в домогательствах и неподобающем поведении с турецкой стюардессой во время рейса авиакомпании Pegasus из Израиля в Турцию.



По словам сестры одного из задержанных, жителя Сдерота Давида Шушкова (30 лет), шестерых уже отпустили после нескольких часов допроса - а ее брат спустя примерно неделю после инцидента все еще находится в заключении в центре задержания у границы с Сирией.



Сестра Натали утверждает, что "в самолете была стюардесса, которая объясняла меры безопасности, которые необходимо соблюдать при управлении самолетом. Мой брат снимал ее на мобильный телефон, а он и еще восемь пассажиров смеялись над ней. После этого она подошла к нему и попросила удалить видеозапись. Мой брат дал ей сотовый телефон, и она удалила видео, чтобы было видно, что все успокоилось, и как бы все было хорошо, но это было не так".



По словам сестры, "когда самолет приземлился, все долго ждали, чтобы выйти, потому что стюардесса вызвала полицию. Когда они открыли двери, полицейские надели наручники на девять израильских граждан, на которых указала стюардесса, и повели их всех на допрос. Выяснилось, что стюардесса сказала, что они сексуально домогались ее".





Сестра продолжила: "Они устроили суд над моим братом, и ему сказали, что он будет депортирован из Турции, но из-за праздников они не смогут выпустить его до понедельника. Тем временем они перевели его в тюрьму, расположенную на границе с Сирией, в четырех часах езды от Стамбула, заявив, что у них нет места в тюрьмах поближе".



“Мы обратились к адвокату, но он запросил гонорар в размере 100 000 шекелей за представление наших интересов, а мы не можем позволить себе заплатить ему”.



Министерство иностранных дел прокомментировало: "Этот вопрос известен консульству в Стамбуле. Девять израильтян были арестованы в аэропорту Сабиха в Стамбуле после того, как экипаж самолета обвинил их в неподобающем поведении во время полета. Шестеро из них были освобождены в тот же день, а трое все еще находятся под стражей".