Новости » Происшествия
Десятки жертв: в Пакистане автобус упал в ущелье
29.01.2023 10:21 Ольга Белозерова

Десятки жертв: в Пакистане автобус упал в ущелье

Более 40 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в южной пакистанской провинции Белуджистан.

В полиции заявили, что транспортное средство врезалось в мост, упало в овраг и загорелось. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По словам помощника комиссара Хамзы Анджума, 41 из 48 человек, находившихся в автобусе, погибли. 

Отмечается, что дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом привычны в Пакистане, где редко соблюдаются правила дорожного движения, а дороги во многих сельских районах находятся в плохом состоянии.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы