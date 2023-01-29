



Десятки жертв: в Пакистане автобус упал в ущелье

Более 40 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в южной пакистанской провинции Белуджистан.



В полиции заявили, что транспортное средство врезалось в мост, упало в овраг и загорелось. Об этом сообщает Jerusalem Post.



По словам помощника комиссара Хамзы Анджума, 41 из 48 человек, находившихся в автобусе, погибли.



Отмечается, что дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом привычны в Пакистане, где редко соблюдаются правила дорожного движения, а дороги во многих сельских районах находятся в плохом состоянии.