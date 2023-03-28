



Cтрельба в школе в США: погибли шесть человек

Трое учащихся и трое взрослых погибли в результате стрельбы в христианской начальной школе в штате Теннесси на востоке США. Полиция идентифицировала вероятную стрелку — это 28-летняя женщина, считавшая себя трансгендером, пишут американские СМИ.



Трагедия произошла 27 марта в Нашвилле, втором по населению городе штата.



По данным полиции, троим погибшим учащимся пресвитерианской школы было по девять лет. Также погибли руководитель школы, учительница на замене и охранник от 60 до 61 года.



Полицейские застрелили вероятного стрелка, вооруженную двумя автоматами и пистолетом, во время столкновения на втором этаже школы.



Сначала правоохранители идентифицировали ее как 28-летнюю Одри Гейл из Нашвилла. Позже полиция сообщила, что она считала себя трансгендером. Об этом также свидетельствует информация на странице LinkedIn. На ней она использует местоимения "она и он" для обозначения своей статьи.



Также со страницы известно, что нападающая работала графическим дизайнером и иллюстратором. Преподаватель из колледжа, в котором училась Гейл, описывает ее как “тихую девушку, которая очень серьезно относилась к своей работе”.



По предварительным данным, нападавшая когда-то училась в школе, в которой устроила стрельбу. Однако полиция еще не уверена, в каких годах. Правоохранители отметили, что нашли ее манифест и карты кампуса, что свидетельствует о готовящемся нападении.



Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, назвал стрельбу “самым страшным кошмаром для семьи” и снова призвал Конгресс принять запрет на определенное полуавтоматическое оружие. Позже Байден приказал опустить флаг США на всех федеральных зданиях до 31 марта.

