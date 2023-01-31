



ЧП в Бен-Гурион: родители обиделись и бросили младенца в зоне чек-ин

Супружеская пара с младенцем прибыла в аэропорт Бен-Гурион, чтобы вылететь с компанией Ryanair в Брюссель. Они намеревались лететь вместе с ребенком, но у него не было билета. Пару, у которой есть бельгийский паспорт, попросили заплатить и за ребенка, родители возмутились, бросили ребенка в коляске, а сами направились к паспортному контролю.



Стюардессы Ryanair заметили ребенка и быстро позвонили в полицию. Полицейские быстро нашли родителей, которые направились к воротам вылета, и вернули их обратно. Двое были доставлены на допрос вместе с ребенком. Менеджер Ryanair заявил: "Все сотрудники были шокированы, мы никогда раньше не сталкивались с подобным. Мы не могли поверить в то, что видели".



Представители Управления аэропортов сообщили, что пара, прибывшая на рейс Ryanair в Терминал №1, приехала поздно, после того как стойки регистрации рейса были закрыты. По их словам, пара хотела идти на проверку безопасности и оставила ребенка у конвейерной ленты.



Управление аэропортов заявило: "Пара с ребенком, имеющая бельгийский паспорт, прибыла на рейс авиакомпании Ryanair в Терминал 1 без билета для ребенка. Пара также прибыла на рейс с опозданием после закрытия стоек регистрации на рейс. Пара оставила коляску с ребенком и направилась к выходу на посадку. Менеджер смены наземных служб QAS отвел пару обратно к стойкам регистрации рейсов, чтобы забрать ребенка, и вызвал полицию и охранника".

