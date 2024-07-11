



ЧП на одной из старейших шахт Польши: шахтеры оказались в ловушке

В результате чрезвычайного происшествия в одной из старейших шахт Польши в Силезии в ловушке оказались десятки шахтеров.



По данным RMF24, это случилось после сильного "толчка" на глубине 1200 метров.



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Один шахтер получил тяжелые травмы, 15 человек сумели выбраться на поверхность. На момент ЧП под землей находились 68 человек. Признаков обвала шахты нет.



"Некоторых из этих людей вытаскивают, некоторых выкапывают, до некоторых спасательные команды еще не добрались", – сказал представитель Польской горнодобывающей группы в комментарии РАР.