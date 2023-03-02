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Число жертв ж/д катастрофы в Греции возросло до 57
02.03.2023 19:28 Алина Груднева

Число жертв ж/д катастрофы в Греции возросло до 57

Во вторник, 2 марта, число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Греции возросло до 57 человек.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на коронера.

В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали более 80 человек. Сегодня стало известно, что следователи взяли образцы ДНК уже у 57 тел погибших.

Спасатели продолжают разбирать обломки в поисках выживших. По версии следствия, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Между тем, в четверг железнодорожники объявили забастовку по всей Греции.
 

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