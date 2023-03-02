



Число жертв ж/д катастрофы в Греции возросло до 57

Во вторник, 2 марта, число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Греции возросло до 57 человек.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на коронера.



В результате лобового столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали более 80 человек. Сегодня стало известно, что следователи взяли образцы ДНК уже у 57 тел погибших.



Спасатели продолжают разбирать обломки в поисках выживших. По версии следствия, причиной катастрофы стал человеческий фактор. Между тем, в четверг железнодорожники объявили забастовку по всей Греции.

