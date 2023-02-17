



Число жертв землетрясений в Турции и Сирии перевалило за 43 тысячи

Общее количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 43 тысячи человек.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления двух пострадавших от стихийного бедствия стран.



В частности, в Турции объявили о минимум 38 044 погибших. В свою очередь, в Сирии число жертв превысило 5800. Количество пропавших без вести ни одна из стран официально не озвучила.



Между тем, три человека были спасены из-под обломков разрушенного здания через 248 часов после землетрясения. А спустя 260 часов спасатели вытащили 11-летнего мальчика.

