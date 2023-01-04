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Центр Тель-Авива перекрыт из-за аварии водопровода
04.01.2023 11:34 Наталья Богинская

Центр Тель-Авива перекрыт из-за аварии водопровода

Рано утром в среду на Дерех А-Шалом в Тель-Авиве лопнула водопроводная труба. Авария привела к коллапсу, который не удалось ликвидировать и через несколько часов.

Авария произошла на углу улиц А-Шалом и Моше Даян, в результате сильно залило несколько улиц. Полиция приняла решение перекрыть целый район.
В том числе, перерыты улицы Дерех А-Шалом, Моше Даян и Ицхак Саде.

В городе утром были сильные пробки на дорогах, затруднение движения ощущалось спустя несколько часов. Полиция призывает водителей выбирать пути объезда.

Авария произошла по вине подрядчика, который проводил работы для Электрической компании. В ходе работ был поврежден водопровод между Гиватаимом и Тель-Авивом. 
 

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