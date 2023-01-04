



Центр Тель-Авива перекрыт из-за аварии водопровода

Рано утром в среду на Дерех А-Шалом в Тель-Авиве лопнула водопроводная труба. Авария привела к коллапсу, который не удалось ликвидировать и через несколько часов.



Авария произошла на углу улиц А-Шалом и Моше Даян, в результате сильно залило несколько улиц. Полиция приняла решение перекрыть целый район.

В том числе, перерыты улицы Дерех А-Шалом, Моше Даян и Ицхак Саде.



В городе утром были сильные пробки на дорогах, затруднение движения ощущалось спустя несколько часов. Полиция призывает водителей выбирать пути объезда.



Авария произошла по вине подрядчика, который проводил работы для Электрической компании. В ходе работ был поврежден водопровод между Гиватаимом и Тель-Авивом.

