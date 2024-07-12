Больницы Техаса заполнены из-за жары и перебоев с электричеством
По словам вице-губернатора Техаса Дэна Патрика, городской футбольный стадион был переоборудован в "переходное учреждение" на случай, если больницы окажутся переполненными.
"Больницы не могут выписать пациентов, потому что они не могут вернуться домой, если у них нет электричества", - сказал г-н Патрик на пресс-конференции.
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Десятки миллионов людей находились под действием предупреждения о жаре, так как палящие температуры охватили США от Калифорнии до Техаса.
В Техасе рекомендация по жаре была объявлена в десятках городов.
Угроза усилилась в районе Хьюстона, где ожидается, что температура достигнет 40C, и где жители все еще восстанавливаются после урагана.
Более двух миллионов человек остались без электричества, так как мощные ветры выкорчевывали деревья и обрывали линии электропередач.
Около 1,3 миллиона человек в штате до сих пор остаются без электричества.