Новости » Происшествия
Бен-Гвир поддержал полицию после расстрела бедуина в Иерусалиме
01.04.2023 20:25 Ирина Демьянова

Бен-Гвир поддержал полицию после расстрела бедуина в Иерусалиме

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддерживает полицию после смертельной стрельбы.

"Я поддерживаю полицейских в Иерусалиме, - пишет он.- Быстрая реакция полицейских предотвратила причинение вреда человеческой жизни, и я поздравляю и поддерживаю их".

По данным полиции, 26-летний Мохаммед Эласиби, житель бедуинского города Хура на юге Израиля, схватил пистолет полицейского и дважды выстрелил в него, после чего был застрелен.

Полиция описывает инцидент как "теракт", в то время как очевидцы и родственники мужчины отрицают официальную версию, утверждая, что он был застрелен хладнокровно.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы