



Бен-Гвир поддержал полицию после расстрела бедуина в Иерусалиме

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддерживает полицию после смертельной стрельбы.



"Я поддерживаю полицейских в Иерусалиме, - пишет он.- Быстрая реакция полицейских предотвратила причинение вреда человеческой жизни, и я поздравляю и поддерживаю их".



По данным полиции, 26-летний Мохаммед Эласиби, житель бедуинского города Хура на юге Израиля, схватил пистолет полицейского и дважды выстрелил в него, после чего был застрелен.



Полиция описывает инцидент как "теракт", в то время как очевидцы и родственники мужчины отрицают официальную версию, утверждая, что он был застрелен хладнокровно.

