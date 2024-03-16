Антисемитизм захватывает кампусы британских университетов
В Великобритании студенты под руководством Социалистической рабочей партии разжигают антисемитизм в кампусах университетов.
По данным газеты Daily Mail, крайне левая СРП создала в 26 университетах страны студенческие протестные движения, выступающие против Израиля.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Антисемитская кампания проводится в учебных заведениях в поддержку террористической организации ХАМАС.
По словам журналистов, которые проникли в кампусы "под прикрытием", они слышали, как студенты восхваляют резню, совершенную террористами в Израиле 7 октября. Более того, крайне левые призывают молодежь предпринять более радикальные действия в поддержку палестинцев.
Политики и еврейские благотворительные организации осудили студенческие союзы за то, что они позволили СРП создавать антисемитские официальные общества.
В связи со взрывоопасной ситуацией, министр университетов и науки Великобритании Роберт Халфон призвал активизировать усилия, чтобы подавить антисемитизм в университетских кампусах.