



Антисемитизм захватывает кампусы британских университетов

В Великобритании студенты под руководством Социалистической рабочей партии разжигают антисемитизм в кампусах университетов.



По данным газеты Daily Mail, крайне левая СРП создала в 26 университетах страны студенческие протестные движения, выступающие против Израиля.



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Антисемитская кампания проводится в учебных заведениях в поддержку террористической организации ХАМАС.



По словам журналистов, которые проникли в кампусы "под прикрытием", они слышали, как студенты восхваляют резню, совершенную террористами в Израиле 7 октября. Более того, крайне левые призывают молодежь предпринять более радикальные действия в поддержку палестинцев.



Политики и еврейские благотворительные организации осудили студенческие союзы за то, что они позволили СРП создавать антисемитские официальные общества.



В связи со взрывоопасной ситуацией, министр университетов и науки Великобритании Роберт Халфон призвал активизировать усилия, чтобы подавить антисемитизм в университетских кампусах.

