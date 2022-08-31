



Аномальный град в Испании: бедствие унесло жизнь ребенка

30 августа в испанском городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда (Жирона) выпал аномальный град диаметром более 10 см.



В результате стихийного бедствия погибла 1,5-годовалая девочка, ледяной шар ударил ее по голове.



Ребенок стал первой жертвой града в Европе с 1997 года, пишет Elmundo.



Как пояснили источники в городском совете Жироны, ребенок получил удар по голове ледяным шаром. Девочку госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась утром 31 августа.



Стихия также нанесла серьезный ущерб транспортным средствам, крышам и городской мебели.

