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Аномальный град в Испании: бедствие унесло жизнь ребенка
31.08.2022 18:09 Александр Юзовский

Аномальный град в Испании: бедствие унесло жизнь ребенка

30 августа в испанском городе Ла-Бисбаль-д'Эмпорда (Жирона) выпал аномальный град диаметром более 10 см.

В результате стихийного бедствия погибла 1,5-годовалая девочка, ледяной шар ударил ее по голове.

Ребенок стал первой жертвой града в Европе с 1997 года, пишет Elmundo.

Как пояснили источники в городском совете Жироны, ребенок получил удар по голове ледяным шаром. Девочку госпитализировали, но, к сожалению, она скончалась утром 31 августа.

Стихия также нанесла серьезный ущерб транспортным средствам, крышам и городской мебели.

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