Аллигатор убил женщину, пытавшуюся спасти свою собаку
Пожилая женщина была убита аллигатором во Флориде после того, как он попытался схватить ее собаку, сообщает The Telegraph.
85-летняя женщина выгуливала своего питомца в понедельник днем рядом с каналом недалеко от Форт-Пирса на восточном побережье штата.
Женщина спасла свою собаку, но стала жертвой аллигатора. Подробности о ее личности не разглашаются.
Заместители шерифа и официальные лица Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы сообщили, что после трагического инцидента рептилию-убийцу поймал наемный охотник на аллигаторов.
Рептилию длиной около трех метров и весом около 300 килограмм вытащили из озера и погрузили в кузов грузовика.
Хотя травмы или смерть, вызванные аллигаторами, во Флориде редки, аллигаторы часто досаждают людям. Рептилии длиной больше метра считаются угрозой для людей, домашних животных и имущества.
Во Флориде зарегистрировано 113 охотников на аллигаторов, работающих по вызову, которые ежегодно отвечают на 10 000 обращений за помощью.