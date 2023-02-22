



Аллигатор убил женщину, пытавшуюся спасти свою собаку

Пожилая женщина была убита аллигатором во Флориде после того, как он попытался схватить ее собаку, сообщает The Telegraph.



85-летняя женщина выгуливала своего питомца в понедельник днем рядом с каналом недалеко от Форт-Пирса на восточном побережье штата.



Женщина спасла свою собаку, но стала жертвой аллигатора. Подробности о ее личности не разглашаются.



Заместители шерифа и официальные лица Флоридской комиссии по охране рыбы и дикой природы сообщили, что после трагического инцидента рептилию-убийцу поймал наемный охотник на аллигаторов.



Рептилию длиной около трех метров и весом около 300 килограмм вытащили из озера и погрузили в кузов грузовика.



Хотя травмы или смерть, вызванные аллигаторами, во Флориде редки, аллигаторы часто досаждают людям. Рептилии длиной больше метра считаются угрозой для людей, домашних животных и имущества.



Во Флориде зарегистрировано 113 охотников на аллигаторов, работающих по вызову, которые ежегодно отвечают на 10 000 обращений за помощью.

