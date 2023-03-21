



Актер из “Гарри Поттера” и “Звездных войн” найден мертвым у лондонского вокзала

В минувший четверг, 15 марта, тело актера Пола Гранта, сыгравшего в “Звездных войнах”, было найдено у лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс. По сообщению источника, 56-летний Грант, чей рост составляет всего 132 сантиметра, упал в обморок.



Очевидцы вызвали медиков, которые в свою очередь диагностировали смерть мозга артиста. Семья Гранта объявила, что в воскресенье, 19 марта, они приняли решение отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

“Моя работа иссякла. Я был на наркотиках, и стало только хуже. Я пью и курю, что могу достать. Я хочу вернуться туда, где я был”, – признавался в свое время Пол Грант.

Кроме “Звездных войн” актер снимался вместе с Томом Крузом в “Легенде” (1985), Дэвидом Боуи в “Лабиринте” (1986) и Вэлом Килмером в “Уиллоу" (1988). Он также принимал участие в фильме 2001 года “Гарри Поттер и философский камень” .



Дочь Софи Джейн Грант, 28 лет, сказала The Sun, что она “опустошена”, назвав своего отца “легендой во многих отношениях”.





Подруга Гранта, Мария Дуайер, воздала должное актеру, написав: “Пол был любовью всей моей жизни. Самый смешной человек, которого я знаю. Он сделал мою жизнь полной любви и смысла. Без него жизнь никогда не будет прежней”.



У Гранта остались девушка Мария, две дочери и один сын, а также приемные дети и внуки.