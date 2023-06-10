



Абсолютный рекорд: В Стамбуле изъяли миллиард фальшивых долларов

В ходе операции, организованной командованием жандармерии провинции Стамбул, были изъяты фальшивые купюры на сумму 1 миллиард долларов, которые планировали вывезти в страны Африки.



Это самое большое количество фальшивых денег, однократно изъятых за всю историю современной Турции, сообщает NTV.



Среди подозреваемых, задержанных во время загрузки фальшивой валюты на складе, три гражданина Швеции, по одному – Великобритании и Ганы.

Во время обысков на складе было изъято 10 миллионов единиц фальшивых денег номиналом в 100 долларов на общую сумму 1 миллиард долларов, размещенных в грузовых ящиках для вывоза в страны Африки.