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81-летняя женщина пыталась провезти 5 кг героина в Канаду
20.08.2022 23:18 Александр Юзовский

81-летняя женщина пыталась провезти 5 кг героина в Канаду

В Варшаве задержали 81-летнюю гражданку Дании, которая пыталась провезти с собой 5 килограмм героина.

Сообщается, что женщина направлялась из Африки в Канаду. Ее задержали в аэропорту Варшавы. Изъятая партия наркотиков оценивается на сумму более 515 000 долларов.

Задержанная пыталась спрятать наркотические вещества под фальшивым дном чемодана. Сама же женщина утверждает, что чемодан ей передали члены семьи. Она думала, что в нем подарки для родственников в Канаде.

По польским законам ей грозит до 15 лет заключения за незаконное хранение наркотиков.

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