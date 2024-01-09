



Война в Украине: подсчитано число поврежденных объектов культурного наследия

С момента начала полномасштабной войны в Украине от российских ударов пострадали 872 объекта культурного наследия.



Такую цифру озвучили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.



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"Мы продолжаем фиксировать повреждения объектов культурного наследия в Украине в результате российской агрессии. За период с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года повреждено или разрушено 872 объекта культурного наследия. Из них объектов национального значения – 120, местного значения – 682, только что обнаруженных – 70", – сказано в заявлении.



Уточнятся, что из указанного общего числа повреждены: памятники архитектуры - 279, архитектуры и градостроительства – 255, истории – 203, архитектуры и градостроительства, истории – 38, архитектуры, истории – 33, археологии – 18, монументального искусства – 19, градостроительства, монументального искусства – 17, градостроительства – 5, науки и техники – 2, садово-паркового искусства – 1, архитектуры и градостроительства, монументального искусства – 1, архитектуры, монументального искусства – 1.