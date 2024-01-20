



В Японии автор романа призналась в “сотрудничестве” с искусственным интеллектом

Риэ Кудан, победительница самой престижной японской литературной премии Акутагавы призналась, что писала роман с помощью ChatGPT.



Это был вопрос времени, когда кто-то догадается, и еще чуть-чуть времени, когда кто-то осмелится.



СhatGPT помог Риэ Кудан написать футуристический роман Tokyo-to Dojo-to ("Токийская башня сострадания"). Перед нами Токио будущего, и все крутится вокруг башни-тюрьмы, кроме того там присутствует искусственный интеллект.



Автор сказала, что ИИ якобы помог "раскрыть ее потенциал".



Со слов Риэ "около пяти процентов книги дословно цитируют предложения, сгенерированные искусственным интеллектом". Она добавила, что ответы ChatGPT иногда вдохновляли на диалоги в романе.



Кроме этого, писательница призналась, что доверяет ИИ свои тайны, которые "никогда не смогла бы рассказать кому-то другому".



Жюри премии назвало футуристический роман "Токийская башня сострадания" (Tokyo-to Dojo-to) "почти безупречным". А вот премия Акутагавы отказались комментировать ситуацию.

