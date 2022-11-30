



В Мадриде выставили тайно вывезенные из Украины картины

В Мадриде проходит выставка картин, которые были "тайно упакованы" и так же тайно вывезены из Киева буквально за несколько часов до массированной ракетной атаки по украинской столице армией РФ 15 ноября 2022 года.



На выставке под названием "В эпицентре шторма: модернизм в Украине, 1900–1930-тые годы", которая открылась в Национальном музее Тиссена-Борнемисса в Мадриде 29 ноября, выставлена 51 картина, сообщает CNN.



Кроме полусотни украинских картин, экспозицию дополняют ещё около 18 украинских работ, в том числе из частных коллекций.



"С каждым днем становится все больше очевидным то, что война Путина против Украины заключается не только в том, чтобы украсть территории, но и в контроле нарратива нации и ее культурного наследия", - заявила на открытии выставки член правления этого музея Франческа Тиссен-Борнемисса.



По ее словам, цель данной выставки - возродить историю модернизма в Украине.



"Мы наблюдаем за тем, как история повторяется. И эта выставка является мощным напоминанием о то, насколько мы близки к очередной катастрофе", - цитирует госпожу Франческу "Вечерний Киев".



Отметим, что выставка в Мадриде будет проходить до 30 апреля, после чего ее отправят в Музей Людвига в немецком городе Кёльн.