



Университет Хайфы присвоит почетную степень Биллу Клинтону

Университет Хайфы планирует присвоить почетную степень бывшему президенту США Биллу Клинтону и еще одну степень бывшему президенту Нью-Йоркского университета профессору Джону Секстону.



Церемония пройдет на следующей неделе в Нью-Йоркском университете, сообщает "Аруц Шева".



"И Билл Клинтон, и Джон Секстон на протяжении многих лет активно продвигали разнообразное и эгалитарное общество, сосуществование и приверженность социальной и экологической устойчивости, все из которых являются ценностями, которые мы в Хайфском университете считаем центральными. Они вдохновляют нас", - заявил президент Хайфского университета, профессор Рон Рубин.