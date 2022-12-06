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Университет Хайфы присвоит почетную степень Биллу Клинтону
06.12.2022 15:35 Ольга Белозерова

Университет Хайфы присвоит почетную степень Биллу Клинтону

Университет Хайфы планирует присвоить почетную степень бывшему президенту США Биллу Клинтону и еще одну степень бывшему президенту Нью-Йоркского университета профессору Джону Секстону.

Церемония пройдет на следующей неделе в Нью-Йоркском университете, сообщает "Аруц Шева".

"И Билл Клинтон, и Джон Секстон на протяжении многих лет активно продвигали разнообразное и эгалитарное общество, сосуществование и приверженность социальной и экологической устойчивости, все из которых являются ценностями, которые мы в Хайфском университете считаем центральными. Они вдохновляют нас", - заявил президент Хайфского университета, профессор Рон Рубин.

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