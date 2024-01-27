



Спустя 150 лет Британия вернет Гане украденные артефакты

Великобритания вернет Гане 32 изделия из золота Асанте, которые считаются "драгоценностями короны", спустя 150 лет после их похищения. Артефакты, названные в честь империи Асанте, будут возвращены нынешнему королю Асанте Отумфо Осеи Туту II по договору займа на три года с возможностью продления еще на три года, минуя правительство Ганы.



В настоящее время эти предметы хранятся в Музее Виктории и Альберта и Британском музее, сообщает BBC. Музеи, сталкивающиеся с юридическими ограничениями на возвращение спорных предметов, используют исторические сделки по займам, подобные той, что заключена с Asante Gold, чтобы облегчить возвращение предметов в страны их происхождения. Однако некоторые страны могут колебаться, поскольку это может невольно подтвердить право Британии на владение этими предметами.



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Золото Асанте, первоначально вывезенное из африканского королевства в XIX веке, должно быть возвращено после давления со стороны Осеи Туту, который присутствовал на коронации короля Карла III в прошлом году.

