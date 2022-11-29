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Создатели “Фауды” намерены сотрудничать с индийскими кинематографистами
29.11.2022 16:20 Наталья Богинская

Создатели “Фауды” намерены сотрудничать с индийскими кинематографистами

Продюсеры сериала “Фауда” Лиор Раз и Ави Иссахаров планируют объединить израильских и индийских кинематографистов для создания новых увлекательных сюжетов.

“Мы хотим объединить создателей и продюсеров из Израиля и Индии, чтобы создавать хорошие истории. Это также может быть в сочетании с индийскими производственными компаниями”, – сообщили авторы “Фауды”.

Создатели шпионского триллера представили 4 сезон сериала на 53-м Международном кинофестивале Индии, проходящем в Гоа. Там продюсеры и предложили индийской звезде Шахиду Капуру поработать с ними в будущем.

“Он звезда… как он говорит… как он представляет себя… он звезда”, – сказал Ави Иссахаров

“Мы определенно хотели бы сотрудничать с ним”, – добавил Лиор Раз

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