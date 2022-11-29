Создатели “Фауды” намерены сотрудничать с индийскими кинематографистами
Продюсеры сериала “Фауда” Лиор Раз и Ави Иссахаров планируют объединить израильских и индийских кинематографистов для создания новых увлекательных сюжетов.
“Мы хотим объединить создателей и продюсеров из Израиля и Индии, чтобы создавать хорошие истории. Это также может быть в сочетании с индийскими производственными компаниями”, – сообщили авторы “Фауды”.
Создатели шпионского триллера представили 4 сезон сериала на 53-м Международном кинофестивале Индии, проходящем в Гоа. Там продюсеры и предложили индийской звезде Шахиду Капуру поработать с ними в будущем.
“Он звезда… как он говорит… как он представляет себя… он звезда”, – сказал Ави Иссахаров
“Мы определенно хотели бы сотрудничать с ним”, – добавил Лиор Раз