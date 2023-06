Рукописи Фредди Меркьюри выставят на аукцион в Лондоне в сентябре

Рукописи бывшего фронтмена Queen Фредди Меркьюри, умершего от СПИДа в 1991 году, в настоящее время выставлены в Нью-Йорке, а в сентябре будут выставлены на аукцион в Лондоне. Среди рукописей, которые никогда ранее не демонстрировались публике, есть текст Bohemian Rhapsody.



Написанный шариковой ручкой и карандашом на бумаге ныне несуществующей авиакомпанией British Midlands Airways, 15-страничный черновик Bohemian Rhapsody раскрывает различные направления, которые Фредди Меркьюри предусмотрел для знаменитой песни Queen, которую он изначально планировал назвать Mongolian Rhapsody. Sotheby's оценивает стоимость текста от 955 000 до 1,5 миллиона долларов.



Среди других набросков Фредди Меркьюри — Don't Stop Me Now, Somebody to Love, and We Are the Champions. Последняя оценивается в сумму от 200 000 до 400 000 долларов.



“Эти страницы раскрывают тяжелую работу автора, его “невероятную заботу” о создании культовых вокальных гармоний Queen”, - отметил Габриэль Хитон, специалист по рукописям Sotheby's.



“Рукописи невероятны, потому что они показывают, как усердно он работал. Он не просто бросал слова на лист бумаги, вы действительно видите его концентрацию, мысль, заботу, которая вложена в текст, изменения и правки”, — добавила Кассандра Хаттон, глава отдела поп-культуры Sotheby's в Нью-Йорке.



Среди других произведений — красный блокнот начала 1970-х, возможно, один из его самых ранних сборников текстов песен, на 42 страницах которого также есть наброски логотипа группы. Желтая тетрадь на спирали, 24 страницы текстов песен для седьмого альбома группы "Jazz" 1978 года, в который входит трек "Don't Stop Me Now", также будут продаваться, как и костюмы, в том числе атласный комбинезон, который одевал Фредди Меркьюри в клипе Bohemian Rhapsody, 1975 год.