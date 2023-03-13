Победители кинопремии “Оскар”— полный список
В воскресенье голливудские знаменитости собрались, чтобы узнать, кто получит заветную статуэтку “Оскар“.
Вот список победителей и всех номинантов, объявленных на 95-й церемонии вручения премии “Оскар“ в Лос-Анджелесе.
Лучшая картина
Все, везде и сразу (победитель)
На западном фронте без перемен
Аватар: Путь Воды
Банши Инишерина
Элвис
Фабельманы
Тар
Лучший стрелок: Маверик
Треугольник печали
Женщины говорят
Лучший актер
Брендан Фрейзер, Кит (победитель)
Пол Мескаль, Aftersun
Билл Найи, Живой
Колин Фаррелл, Банши Инишерина
Остин Батлер, Элвис
Лучшая актриса
Мишель Йео, Все, везде и сразу (победитель)
Мишель Уильямс, The Fabelmans
Андреа Райзборо, Лесли
Ана де Армас, блондинка
Кейт Бланшетт, Тар
Лучший актер второго плана
Ке Цюань - Все, везде и сразу (победитель)
Брендан Глисон - Банши Инишерина
Брайан Тайри Генри - Causeway
Джадд Хёрш - Фабельманы
Барри Кеоган - Банши Инишерина
Лучшая женская роль второго плана
Джейми Ли Кертис — Все, везде и сразу (победитель)
Анджела Бассет - Черная пантера: Ваканда навсегда
Хонг Чау - Кит
Керри Кондон - Банши Инишерина
Стефани Хсу - Все, везде и сразу
Лучший режиссер
Дэниел Кван с Дэниелом Шейнертом, Все, везде и сразу (победитель)
Стивен Спилберг, The Fabelmans
Тодд Филд, Тар
Рубен Остлунд, Треугольник печали
Мартин МакДонах, Банши Инишерина
Лучшая оригинальная песня
Наату Наату, Каала Бхайрава и Рахул Сиплигундж (RRR) (победитель)
Аплодисменты, София Карсон и Дайан Уоррен («Расскажи как женщина»)
Поднимите меня, Рианна (Черная пантера: Ваканда навсегда)
Держи меня за руку, Леди Гага (Top Gun: Maverick)
Это жизнь, сын Люкс (Все, везде и сразу)
Лучший оригинальный саундтрек
На Западном фронте без перемен (победитель)
Вавилон
Банши Инишерина
Все везде и сразу
Фабельманы
Лучший макияж и прическа
Кит (победитель)
На западном фронте без перемен
Бэтмен
Черная пантера: Ваканда навсегда
Элвис
Лучший дизайн костюма
Черная пантера: Ваканда навсегда (победитель)
Вавилон
Элвис
Все, везде и сразу
Миссис Харрис едет в Париж
Лучшая операторская работа
На Западном фронте без перемен (победитель)
Бардо, ложная хроника горстки истин
Элвис
Империя Света
Тар
Лучший оригинальный сценарий
Все, везде и сразу (победитель)
Треугольник печали
Фабельманы
Банши Инишерина
Тар
Лучший адаптированный сценарий
Женщины говорят (победитель)
На западном фронте без перемен
Жизнь
Лучший стрелок: Маверик
Стеклянный лук: Тайна ножей
Лучший звук
Лучший стрелок: Маверик (победитель)
На западном фронте без перемен
Аватар: Путь Воды
Бэтмен
Элвис
Лучший монтаж фильма
Все, везде и сразу (победитель)
Банши Инишерина
Элвис
Тар
Лучший стрелок: Маверик
Лучший производственный дизайн
На Западном фронте без перемен (победитель)
Аватар: Путь Воды
Вавилон
Элвис
Фабельманы
Лучшие визуальные эффекты
Аватар: Путь Воды (победитель)
На западном фронте без перемен
Бэтмен
Черная пантера: Ваканда навсегда
Лучший стрелок: Маверик
Лучший международный художественный фильм
На Западном фронте без перемен (победитель)
Аргентина, 1985 год.
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ЭО
Тихая девушка
Лучший анимационный фильм
"Пиноккио" Гильермо дель Торо — Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли (победитель)
Марсель Ракушка в ботинках - Дин Флейшер Кэмп, Элизабет Холм, Эндрю Голдман, Кэролайн Каплан и Пол Мезей
Кот в сапогах: Последнее желание - Джоэл Кроуфорд и Марк Свифт
Морской зверь — Крис Уильямс и Джед Шлангер
Краснеет - Доми Ши и Линдси Коллинз
Лучший документальный фильм
Навальный (победитель)
Все, что дышит
Вся красота и кровопролитие
Огонь любви
Дом из осколков
Лучший короткометражный фильм в прямом эфире
Ирландское прощание (победитель)
Ивалу
Ле Пупиль
Ночная поездка
Красный чемодан
Лучший короткометражный документальный фильм
Говорящие со слонами (победитель)
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Незнакомец у ворот
Лучший анимационный короткометражный фильм
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