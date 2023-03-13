



Победители кинопремии “Оскар”— полный список



В воскресенье голливудские знаменитости собрались, чтобы узнать, кто получит заветную статуэтку “Оскар“.



Вот список победителей и всех номинантов, объявленных на 95-й церемонии вручения премии “Оскар“ в Лос-Анджелесе.



Лучшая картина



Все, везде и сразу (победитель)

На западном фронте без перемен

Аватар: Путь Воды

Банши Инишерина

Элвис

Фабельманы

Тар

Лучший стрелок: Маверик

Треугольник печали

Женщины говорят



Лучший актер



Брендан Фрейзер, Кит (победитель)

Пол Мескаль, Aftersun

Билл Найи, Живой

Колин Фаррелл, Банши Инишерина

Остин Батлер, Элвис



Лучшая актриса



Мишель Йео, Все, везде и сразу (победитель)

Мишель Уильямс, The Fabelmans

Андреа Райзборо, Лесли

Ана де Армас, блондинка

Кейт Бланшетт, Тар



Лучший актер второго плана



Ке Цюань - Все, везде и сразу (победитель)

Брендан Глисон - Банши Инишерина

Брайан Тайри Генри - Causeway

Джадд Хёрш - Фабельманы

Барри Кеоган - Банши Инишерина



Лучшая женская роль второго плана



Джейми Ли Кертис — Все, везде и сразу (победитель)

Анджела Бассет - Черная пантера: Ваканда навсегда

Хонг Чау - Кит

Керри Кондон - Банши Инишерина

Стефани Хсу - Все, везде и сразу



Лучший режиссер



Дэниел Кван с Дэниелом Шейнертом, Все, везде и сразу (победитель)

Стивен Спилберг, The Fabelmans

Тодд Филд, Тар

Рубен Остлунд, Треугольник печали

Мартин МакДонах, Банши Инишерина



Лучшая оригинальная песня



Наату Наату, Каала Бхайрава и Рахул Сиплигундж (RRR) (победитель)

Аплодисменты, София Карсон и Дайан Уоррен («Расскажи как женщина»)

Поднимите меня, Рианна (Черная пантера: Ваканда навсегда)

Держи меня за руку, Леди Гага (Top Gun: Maverick)

Это жизнь, сын Люкс (Все, везде и сразу)



Лучший оригинальный саундтрек



На Западном фронте без перемен (победитель)

Вавилон

Банши Инишерина

Все везде и сразу

Фабельманы



Лучший макияж и прическа



Кит (победитель)

На западном фронте без перемен

Бэтмен

Черная пантера: Ваканда навсегда

Элвис



Лучший дизайн костюма



Черная пантера: Ваканда навсегда (победитель)

Вавилон

Элвис

Все, везде и сразу

Миссис Харрис едет в Париж



Лучшая операторская работа



На Западном фронте без перемен (победитель)

Бардо, ложная хроника горстки истин

Элвис

Империя Света

Тар



Лучший оригинальный сценарий



Все, везде и сразу (победитель)

Треугольник печали

Фабельманы

Банши Инишерина

Тар



Лучший адаптированный сценарий



Женщины говорят (победитель)



На западном фронте без перемен

Жизнь

Лучший стрелок: Маверик

Стеклянный лук: Тайна ножей



Лучший звук



Лучший стрелок: Маверик (победитель)

На западном фронте без перемен

Аватар: Путь Воды

Бэтмен

Элвис



Лучший монтаж фильма



Все, везде и сразу (победитель)

Банши Инишерина

Элвис

Тар

Лучший стрелок: Маверик



Лучший производственный дизайн



На Западном фронте без перемен (победитель)

Аватар: Путь Воды

Вавилон

Элвис

Фабельманы



Лучшие визуальные эффекты



Аватар: Путь Воды (победитель)

На западном фронте без перемен

Бэтмен

Черная пантера: Ваканда навсегда

Лучший стрелок: Маверик



Лучший международный художественный фильм



На Западном фронте без перемен (победитель)

Аргентина, 1985 год.

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ЭО

Тихая девушка



Лучший анимационный фильм



"Пиноккио" Гильермо дель Торо — Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли (победитель)

Марсель Ракушка в ботинках - Дин Флейшер Кэмп, Элизабет Холм, Эндрю Голдман, Кэролайн Каплан и Пол Мезей

Кот в сапогах: Последнее желание - Джоэл Кроуфорд и Марк Свифт

Морской зверь — Крис Уильямс и Джед Шлангер

Краснеет - Доми Ши и Линдси Коллинз



Лучший документальный фильм



Навальный (победитель)

Все, что дышит

Вся красота и кровопролитие

Огонь любви

Дом из осколков



Лучший короткометражный фильм в прямом эфире



Ирландское прощание (победитель)

Ивалу

Ле Пупиль

Ночная поездка

Красный чемодан



Лучший короткометражный документальный фильм



Говорящие со слонами (победитель)

Перевозки из

Как вы измеряете год?

Эффект Марты Митчелл

Незнакомец у ворот



Лучший анимационный короткометражный фильм



Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь (победитель)

Летающий моряк

Торговцы льдом

Мой год Дикс

Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это





