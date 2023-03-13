Новости » Культура
Победители кинопремии “Оскар”— полный список
13.03.2023 08:00 Ирина Демьянова

Победители кинопремии “Оскар”— полный список


В воскресенье голливудские знаменитости собрались, чтобы узнать, кто получит заветную статуэтку “Оскар“. 

Вот список победителей и всех номинантов, объявленных на 95-й церемонии вручения премии “Оскар“ в Лос-Анджелесе.

Лучшая картина

Все, везде и сразу (победитель)
На западном фронте без перемен
Аватар: Путь Воды
Банши Инишерина
Элвис
Фабельманы
Тар
Лучший стрелок: Маверик
Треугольник печали
Женщины говорят

Лучший актер

Брендан Фрейзер, Кит (победитель)
Пол Мескаль, Aftersun
Билл Найи, Живой
Колин Фаррелл, Банши Инишерина
Остин Батлер, Элвис

Лучшая актриса

Мишель Йео, Все, везде и сразу (победитель)
Мишель Уильямс, The Fabelmans
Андреа Райзборо, Лесли
Ана де Армас, блондинка
Кейт Бланшетт, Тар

Лучший актер второго плана

Ке Цюань - Все, везде и сразу (победитель)
Брендан Глисон - Банши Инишерина
Брайан Тайри Генри - Causeway
Джадд Хёрш - Фабельманы
Барри Кеоган - Банши Инишерина

Лучшая женская роль второго плана

Джейми Ли Кертис — Все, везде и сразу (победитель)
Анджела Бассет - Черная пантера: Ваканда навсегда
Хонг Чау - Кит
Керри Кондон - Банши Инишерина
Стефани Хсу - Все, везде и сразу

Лучший режиссер

Дэниел Кван с Дэниелом Шейнертом, Все, везде и сразу (победитель)
Стивен Спилберг, The Fabelmans
Тодд Филд, Тар
Рубен Остлунд, Треугольник печали
Мартин МакДонах, Банши Инишерина

Лучшая оригинальная песня

Наату Наату, Каала Бхайрава и Рахул Сиплигундж (RRR) (победитель)
Аплодисменты, София Карсон и Дайан Уоррен («Расскажи как женщина»)
Поднимите меня, Рианна (Черная пантера: Ваканда навсегда)
Держи меня за руку, Леди Гага (Top Gun: Maverick)
Это жизнь, сын Люкс (Все, везде и сразу)

Лучший оригинальный саундтрек

На Западном фронте без перемен (победитель)
Вавилон
Банши Инишерина
Все везде и сразу
Фабельманы

Лучший макияж и прическа

Кит (победитель)
На западном фронте без перемен
Бэтмен
Черная пантера: Ваканда навсегда
Элвис

Лучший дизайн костюма

Черная пантера: Ваканда навсегда (победитель)
Вавилон
Элвис
Все, везде и сразу
Миссис Харрис едет в Париж

Лучшая операторская работа

На Западном фронте без перемен (победитель)
Бардо, ложная хроника горстки истин
Элвис
Империя Света
Тар

Лучший оригинальный сценарий

Все, везде и сразу (победитель)
Треугольник печали
Фабельманы
Банши Инишерина
Тар

Лучший адаптированный сценарий

Женщины говорят (победитель)

На западном фронте без перемен
Жизнь
Лучший стрелок: Маверик
Стеклянный лук: Тайна ножей

Лучший звук

Лучший стрелок: Маверик (победитель)
На западном фронте без перемен
Аватар: Путь Воды
Бэтмен
Элвис

Лучший монтаж фильма

Все, везде и сразу (победитель)
Банши Инишерина
Элвис
Тар
Лучший стрелок: Маверик

Лучший производственный дизайн

На Западном фронте без перемен (победитель)
Аватар: Путь Воды
Вавилон
Элвис
Фабельманы

Лучшие визуальные эффекты

Аватар: Путь Воды (победитель)
На западном фронте без перемен
Бэтмен
Черная пантера: Ваканда навсегда
Лучший стрелок: Маверик

Лучший международный художественный фильм

На Западном фронте без перемен (победитель)
Аргентина, 1985 год.
Закрывать
ЭО
Тихая девушка

Лучший анимационный фильм

"Пиноккио" Гильермо дель Торо — Гильермо дель Торо, Марк Густафсон, Гэри Унгар и Алекс Балкли (победитель)
Марсель Ракушка в ботинках - Дин Флейшер Кэмп, Элизабет Холм, Эндрю Голдман, Кэролайн Каплан и Пол Мезей
Кот в сапогах: Последнее желание - Джоэл Кроуфорд и Марк Свифт
Морской зверь — Крис Уильямс и Джед Шлангер
Краснеет - Доми Ши и Линдси Коллинз

Лучший документальный фильм

Навальный (победитель)
Все, что дышит
Вся красота и кровопролитие
Огонь любви
Дом из осколков

Лучший короткометражный фильм в прямом эфире

Ирландское прощание (победитель)
Ивалу
Ле Пупиль
Ночная поездка
Красный чемодан

Лучший короткометражный документальный фильм

Говорящие со слонами (победитель)
Перевозки из
Как вы измеряете год?
Эффект Марты Митчелл
Незнакомец у ворот

Лучший анимационный короткометражный фильм

Мальчик, Крот, Лиса и Лошадь (победитель)
Летающий моряк
Торговцы льдом
Мой год Дикс
Страус сказал мне, что мир фальшивый, и я думаю, что верю в это


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы