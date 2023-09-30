



“Омерзительная дрянь”: Лазарев обвинил Богомолова в издевательстве над актерами

Александр Лазарев-младший высказался о работе с Константином Богомоловым. В беседе с Татьяной Навкой он признался, что режиссер “издевается” над актерами.



Лазарев-младший поделился впечатлениями от спектакля “Идиот”. По его словам, актриса, игравшая Настасью Филипповну, “сидела за решеткой и детским голосом рассказывала про менструальную кровь”, а “Пушкин пошел пописать в кусты”.



Александр среди тех, кто не разделяет новаторского подхода режиссера к творчеству. Более того, актер уверен – то, что происходило в “Ленкоме” настоящее издевательство.



“Я не знаком с Константином как с человеком, но то, что он делал в Ленкоме, – это было, на мой взгляд, настолько нехорошо… Неуважительно по отношению к актерам. Над ними он просто издевался. Его задача – перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать: ''А вот это вы съедите? Ешьте!” Провоцирует публику”, – сказал Александр Лазарев в шоу “Команда” на KION.



Несколько лет назад он уже назвал работы режиссера “омерзительной дрянью”.



“Меня не хватило больше, чем на первый акт, я засвистел и больше смотреть не мог. Я не понимаю, зачем это надо, если не можешь поставить так, как написано у авторов. Не надо трогать русскую классику. Сам сядь и что-нибудь сочини, если хочешь такое… ставить”, – возмущался актер.



Дмитрий Певцов также отказался от работы, узнав, что худруком выступает Богомолов.



“Когда я увидел во главе в качестве художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: ''Не, ребят, спасите… Простите, но рядом с этим человеком не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги', – объяснил он.



Мария Голубкина тоже говорила, что никакая роль не заставит ее принять такое приглашение.



“Даже если он поставит спектакль про императрицу Елизавету Петровну без голых частей тела в классической одежде. Почему? Потому что он непрофессиональный человек. Да, я так думаю! Не только я так думаю. Король-то голый. На самом деле это просто слухи, что он молодец. Он не понимает суть профессии”, – считает она. Он просто надул в уши нашему продюсеру, взял хорошего художника, но не смог даже элементарную французскую пьесу с очень хорошими актерами поставить так, чтобы это можно было смотреть”.