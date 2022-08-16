Олимпийская сборная Израиля по компьютерным наукам завоевала золотую медаль

Вскоре после того, как израильские научные сборные добились на международных олимпиадах по физике, химии, математике и биологии выдающихся результатов, наступил черед "вступить в бой" сборной по компьютерным наукам. Ребята не подвели и завоевали 4 медали – одну золотую, 2 серебряных и одну бронзовую.



Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения и Центра ученых будущего.

Достижения команды были озвучены на приеме, устроенном сегодня (вторник) министром образования доктором Ифат Шаша-Битон, в честь всех членов научных сборных Израиля, принимавших участие в международных олимпиадах этим летом. В совокупности, молодые люди принесли Израилю 4 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей.



Состав Израильской олимпийской сборной по компьютерным наукам:



• Даниэль Вебер, Кирьят-Оно, золото

• Эйтан Эльбойм, Неве-Даниэль, серебро

• Алон Танай, Реховот, серебро

• Элазар Корен, Зихрон Яаков, бронза







Министр образования, д-р Ифат Шаша-Битон, заявила на мероприятии: «Мы очень гордимся вашими потрясающими достижениями на международных олимпиадах. Ваш путь, самоотдача, настойчивость и сила воли, которые вы все продемонстрировали, столь же важны и также впечатляют, как и ваши достижения. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы система просвещения предоставляла вам и всем учащимся все необходимые инструменты для дальнейшего развития и достижения успехов во всех областях». Министр образования, д-р Ифат Шаша-Битон, заявила на мероприятии: «Мы очень гордимся вашими потрясающими достижениями на международных олимпиадах. Ваш путь, самоотдача, настойчивость и сила воли, которые вы все продемонстрировали, столь же важны и также впечатляют, как и ваши достижения. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы система просвещения предоставляла вам и всем учащимся все необходимые инструменты для дальнейшего развития и достижения успехов во всех областях».



Д-р Шимшон Шошани, председатель Центра ученых будущего: «Израильские учащиеся продемонстрировали выдающиеся способности на научных международных олимпиадах этим летом, и достигли ярких результатов как на личном, так и на национальном уровне. Мы гордимся вами и выражаем свою признательность. Эти подростки являются символом замечательной и талантливой молодежи.

​​​​​Центр ученых будущего будет продолжать сотрудничать с министерством просвещения и ВУЗами ради предоставления передового образования и инструментов самого высокого качества израильским учащимся».



Гендиректор Минпроса, Далит Штаубер: «Достижения наших учеников являются результатом настойчивости, целеустремленности, таланта и интенсивной поддержки первоклассных профессиональных тренеров. Поздравляю наших учащихся с впечатляющими результатами и желаю им и дальше продвигать израильскую науку вперед».



Профессор Арье Цабан, президент Бар-Иланского университета (где проходила подготовку сборная по компьютерным наукам): «Будущее Государства Израиль находится в руках этой талантливой группы молодых людей. Помимо их способностей, они стремятся развиваться и достигать новых вершин. Мы гордимся ими и тем, что они проходят подготовку к международной научной олимпиаде по информатике в нашем ВУЗе».



Фото: Минпрос и Центр ученых будущего