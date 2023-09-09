



Норвежец случайно нашел золотое ожерелье возрастом 1500 лет. Фото

"Открытие века" сделал 50-летний норвежский археолог-любитель Эрленд Боре, который с помощью металлоискателя обнаружил на фермерском участке древнейшие золотые украшения.



Как подтвердили исследователи, золотое ожерелье было изготовлено около 500 года н.э.



Мужчина рассказал, что сначала ему показалось, что он нашел под землей старые кусочки шоколада. На самом деле это были девять медальонов и золотые бусы, которые вместе составляли шикарное ожерелье. Общий вес сенсационной находки составляет примерно 100 граммов, пишет Bild.







Боре признался, что купил металлоискатель и начал исследовать местность по совету своего врача-физиотерапевта.



По словам руководителя археологического музея Университета Ставангера Оле Мадсен, Боре сделал "открытие века" для Норвегии. Последняя похожая находка на территории страны датируется XIX веком.



Как известно, норвежское законодательство предусматривает вознаграждение за находку: деньги получит не только Боре, но и владелец участка, на котором нашли ожерелье. Размер выплаты будет определен позже.



